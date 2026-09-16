Greeicy Rendón recibió nominación a los Latin Grammy 2026 por su álbum ‘Candela’

Greeicy vuelve a estar entre las artistas nominadas a los Latin Grammy 2026. La cantante caleña fue reconocida en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por ‘Candela’, su cuarto álbum de estudio.

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El disco está inspirado en el concepto del fuego interior y reúne canciones que exploran la energía, el movimiento y diferentes emociones. Según la información entregada por su equipo, ‘Candela’ supera los 332 millones de reproducciones combinadas.

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Para este proyecto, Greeicy estuvo al frente del proceso creativo y trabajó junto a compositores y productores como Keityn, Kat Dahlia, Branbel, CASTA, Gabo, Arat y Ovy On The Drums. El álbum también cuenta con colaboraciones de Rawayana, Cultura Profética, La Guru y Calema, entre otros.

Esta es la segunda nominación de Greeicy a los Latin Grammy. Su primera candidatura llegó en 2019, cuando fue nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

La cantante también atraviesa un momento de actividad internacional. Actualmente continúa con su ‘CANDELA WORLD TOUR’, que después de sus presentaciones en Europa y Canadá llegará a diferentes países de Latinoamérica.

Además, recientemente recibió su primer Premio Juventud por ‘YAPAQUE’, canción que realizó junto a Farruko y Steve Aoki.

La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.