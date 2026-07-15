Jhon Lucumí, entre un gigante de Italia y un destino inesperado que podría cambiar su carrera

Jhon Jáner Lucumí sigue siendo uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección en el mercado de fichajes europeo. Después de una destacada temporada con Bologna y de sus sólidas actuaciones con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, el defensor se convirtió en una de las piezas más codiciadas de este periodo de transferencias. Su futuro, sin embargo, aún no está definido y en las últimas horas surgió un nuevo competidor que amenaza con cambiar el rumbo de su carrera.

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Aunque desde hace varios días se viene hablando del fuerte interés de uno de los clubes más importantes de Italia, que lo tendría como principal candidato para reforzar su defensa, ahora apareció un inesperado interesado desde Arabia Saudita. Según reportes de la prensa italiana, Al Hilal consultó las condiciones del zaguero colombiano y tendría la capacidad económica para asumir el costo de una operación que rondaría los 28 millones de euros, cifra correspondiente a su cláusula de rescisión.

No obstante, el deseo de Lucumí sería otro. Diversas informaciones indican que el central de 28 años prioriza seguir compitiendo en el fútbol italiano y estaría dispuesto a esperar el movimiento definitivo del histórico club de Turín Juventus, antes de tomar una decisión. La institución analiza las alternativas para acelerar la negociación, especialmente después de obtener ingresos recientes por la venta de uno de sus defensores, situación que podría facilitar una nueva incorporación.

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El colombiano, sin embargo, tampoco quiere que la negociación se extienda demasiado. Su intención es resolver su futuro lo antes posible para incorporarse desde el inicio a la pretemporada de su nuevo equipo y comenzar la preparación de cara a la campaña 2026-2027. Si la oferta que espera no se concreta en los próximos días, no descarta escuchar otras propuestas que le permitan asegurar un nuevo destino.

Mientras disfruta de unos días de descanso en Colombia junto a su familia, Lucumí sigue atento a cada movimiento del mercado. Además del interés desde Italia y Arabia Saudita, el defensor también continúa siendo seguido desde la Premier League, donde clubes como Nottingham Forest y Bournemouth ya habían mostrado interés por ficharlo. Ese panorama confirma que el colombiano vive uno de los momentos más importantes de su carrera y que su próximo paso podría marcar un antes y un después en su trayectoria profesional.

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Por ahora, Bologna mantiene vigente su contrato hasta 2027, por lo que cualquier equipo interesado deberá negociar con el conjunto italiano o asumir el valor establecido para su salida. Con varios clubes atentos a su situación y el propio jugador buscando una definición rápida, todo apunta a que el futuro de Jhon Lucumí será uno de los temas más importantes del mercado de fichajes para los futbolistas colombianos en las próximas semanas.