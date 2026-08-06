Manchester United oficializa el fichaje de joven estrella colombiana: acá los detalles

Continúa moviéndose el mercado de fichajes internacional y los futbolistas colombianos son protagonistas. El mediocampista de 18 años, Cristian Orozco, fue anunciado oficialmente por el Manchester United.

En 2025, el gigante inglés llegó a un acuerdo verbal con Fortaleza y el jugador por su transferencia, luego de haber disputado el Mundial Sub-17 con la Selección. Así las cosas, el equipo bogotano recibió un millón de dólares por el traspaso, según información de Fabrizio Romano.

Ahora bien, Orozco no podía unirse al United, debido a que era menor de edad y las leyes de la FA así lo prohiben. Mientras, alcanzó a disputar casi 200 minutos de juego con Fortaleza. Su último partido en territorio nacional fue el 3 de mayo contra Atlético Bucaramanga, disputó los primeros 45 minutos y su equipo se llevó el triunfo.

Cristian Orozco no pudo participar en el Sudamericano Sub-17 del 2026, mismo que campeonó Colombia, debido a que estaba próximo a cumplir los 18 años. El que sí pudo disputar fue el del año pasado (2025), cuando la Tricolor quedó subcampeona y posteriormente también integró el plante que jugó el Mundial sub-20 del 2025, que se jugó en Catar.

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El 31 de julio, ya en Inglaterra y con 18 años, sumó minutos con el equipo sub-21 del Manchester United, en un duelo frente al Altrinchan de la quinta división inglesa. El volante dejó buenas sensaciones y la prensa local alabó su físico: “Parece más avanzado físicamente que las anteriores incorporaciones del United de un estilo similar”, afirmó Steven Railston, reportero del club.

Se espera que Orozco tenga buenos minutos en los juveniles, donde estará durante su adaptación, para que sea llamado rápidamente al primer equipo y se sume a Falcao García como los únicos colombianos con actividad oficial en el primer equipo.

Vale aclarar que Mateo Mejía, que surgió de las divisiones menores, tan solo llegó a disputar encuentros amistosos de pretemporada con el primer equipo. De resto, tuvo actividad con la sub-23.