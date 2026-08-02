Juventus habría hecho una primera oferta por el fichaje de Jhon Janer Lucumí

Jhon Janer Lucumí durante un partido entre el Bologna y la Juventus. (Photo by Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Jhon Janer Lucumí continúa siendo uno de los jugadores más apetecidos en el presente mercado de pases del fútbol europeo. El defensor central de 28 años no continuaría en el Bologna de Italia y hay varios equipos que han expresado su interés en él.

Uno de estos equipos sería nada más y nada menos que la Juventus de Italia, club al que vería con buenos ojos un traspaso Lucumí, según la prensa italiana; no obstante, los valores entre ambos clubes continuarían siendo distantes.

Según informó el periodista italiano Nicolò Schira, experto en el mercado de pases, el vallecaucano ya le habría dado el visto bueno al club de Turín, quien ya habría hecho una primera oferta por el jugador de 17 millones de euros.

“Jhon Lucumí ha dado prioridad a Juventus y está esperando a los Bianconeri. Juve han ofrecido 17M€ a Bologna para intentar fichar al defensa central, pero los Rossoblù quieren más (25M). Dos clubes de la Super Lig y dos de la Premier League están interesados en el jugador colombiano“, informó Schira.

¿Cómo le fue a Jhon Janer Lucumí la pasada temporada?

Jhon Janer Lucumí disputó un total de 43 partidos con el Bologna en la temporada 2025/2026, entre Serie A, Liga de Europa, Copa de Italia y Supercopa de Italia, marcando un solo gol en toda la campaña.

Entretanto, en la Copa del Mundo, Lucumí disputó todos los partidos y todos los minutos de la Selección Colombia a lo largo del certamen, siendo uno de los jugadores más destacados del combinado nacional, lo cual terminó de llamar la atención de varios clubes en el presente mercado de pases.