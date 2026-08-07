Fenalco Magdalena ve con optimismo el nuevo gobierno y espera reactivación para el comercio

Santa Marta

El sector comercial del Magdalena mantiene una expectativa positiva frente al inicio del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, luego de un periodo que, según Fenalco Magdalena, estuvo marcado por la desaceleración económica y bajos resultados para los empresarios.

La presidenta ejecutiva de Fenalco Magdalena, Aura Carolina García, aseguró en diálogo con Caracol Radio que el comercio viene de atravesar uno de los años más complejos de los últimos tiempos, especialmente durante el primer semestre de 2026.

“Venimos de un periodo con resultados muy difíciles para el sector comercial, especialmente este año. Si bien es cierto que los años de elecciones presidenciales suelen registrar signos de contracción económica, en esta oportunidad el impacto fue mucho más generalizado. “, afirmó.

Frente al cambio de gobierno, la dirigente gremial calificó como positivo el panorama que comienza a construirse y destacó el trabajo adelantado por Fenalco Nacional para presentar propuestas orientadas a la reactivación económica.

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“El cambio del nuevo presidente lo hemos considerado muy positivo. Desde Fenalco Nacional, bajo las directrices de Jaime Alberto Cabal, se sostuvieron reuniones con los diferentes ministerios en las que se definieron planes de atención para el comercio en general, con especial énfasis en el microcomercio y en estrategias que permitan dinamizar la actividad empresarial”, explicó García.