El Magdalena se prepara para impulsar proyectos en favor de las mujeres con el nuevo gobierno/ Imagen de referencia, redes Ana Lucía Pineda.

Santa Marta

Con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, comienza una nueva etapa para Colombia que, según líderes sociales y políticas, representa una oportunidad para fortalecer la protección de las mujeres, el emprendimiento femenino y la atención integral a la niñez.

En ese contexto, Licet Peñaranda Peña, coordinadora de Mujeres Patria Milagro en el departamento del Magdalena, destacó en diálogo con Caracol Radio, que este nuevo gobierno genera expectativas por las propuestas dirigidas a la población femenina y por el trabajo social que liderará la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.

Durante la campaña estuvo a cargo de la coordinación del grupo denominado “Las Tigresas”. Actualmente, trabaja en la articulación de las actividades sociales que impulsará la primera dama en el territorio.

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Confiamos en las cualidades de nuestro presidente y en su compromiso de trabajar por el bienestar del país", expresó. Uno de los ejes que resaltó la dirigente es el compromiso anunciado por el presidente de brindar una mayor protección a las mujeres frente a cualquier forma de violencia, además de promover programas que impulsen el emprendimiento femenino y fortalezcan su autonomía económica.