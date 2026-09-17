Santa Marta se convierte en la capital mundial de la Economía Azul, con InnovAzul Caribe 2026

Santa Marta

INNOVAZUL CARIBE es una plataforma de cooperación internacional para una Economía Azul regenerativa. En su versión 2026 regresa como un evento que conecta ciencia, innovación, cultura y territorio. Bajo el lema “El mar que nos impulsa”, la Universidad del Magdalena convoca a líderes del Gran Caribe, Europa y América Latina para fortalecer la cooperación internacional en torno a la Economía Azul.

El acto de inauguración e instalación tendrá lugar en el Hotel Estelar Santamar y estará presidido por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, junto a delegados de alto nivel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y máximas autoridades del Gobierno Nacional.

Un ecosistema de expertos mundiales





El encuentro reúne a pensadores globales que están redefiniendo el futuro del medio ambiente. Las conferencias y paneles estarán liderados por el economista belga Gunter Pauli, creador e ideólogo de la ‘Economía Azul’, quien dictará la conferencia de apertura y presentará el ‘Portafolio de Oportunidades Caribe Azul’.

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Junto a él, participará el doctor Casimiro Mantell Serrano, rector de la Universidad de Cádiz (España). A este grupo europeo se suman referentes iberoamericanos como el doctor Francisco Javier Sanz Larruga, director del Observatorio del Litoral de la Universidad de da Coruña (España), el PhD. Marco Alberto Álvarez Gálvez, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Ecuador; y el doctor Carlos Mestanza Ramón, director de la ESPOCH y autoridad en conservación marina.