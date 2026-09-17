Personería de Santa Marta analiza con la CREG medidas para incentivar el ahorro de energía eléctrica

Santa Marta

El Personero Distrital de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, participó en el encuentro presencial de representantes del Ministerio Público de las principales ciudades de la Costa Caribe con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el que se analizaron las medidas regulatorias adoptadas para incentivar el ahorro de energía y preservar el recurso hídrico y la seguridad energética ante el Fenómeno de El Niño.

En la acción constitucional, la Personería sostiene que la aplicación de esta resolución en Santa Marta y la Región Caribe vulnera el derecho fundamental a la igualdad y desconoce el principio de neutralidad establecido en la Ley 143 de 1994, al considerar que las condiciones particulares de las distintas regiones del país deben ser tenidas en cuenta al momento de establecer las metas de consumo.

Le puede interesar:

Personería de Santa Marta radicó una acción de tutela en contra de la CREG

Debate en el Senado de la República pone bajo la lupa las altas tarifas de energía eléctrica

Es de recordar que, la entidad solicitó que la CREG adopte medidas menos restrictivas y establezca un esquema regulatorio que reconozca las particularidades climáticas de cada territorio.