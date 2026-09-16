Evacúan preventivamente a más de 1.400 estudiantes tras ataque al radar en Candelaria, Valle

Por precaución y debido a la cercanía con el lugar donde fue atacado con drones el radar de la Aeronáutica Civil, más de 1.400 estudiantes fueron evacuados preventivamente en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

La medida fue ordenada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como parte de las acciones de seguridad desplegadas tras el ataque registrado en el corregimiento de El Carmelo. Hasta el momento, la evacuación corresponde a una medida preventiva y no se reportan afectaciones a los estudiantes.

Los menores pertenecen a tres sedes de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo: la sede Simón Bolívar, en el corregimiento de San Joaquín, y las sedes Jorge Isaacs y José Celestino Mutis, en El Tiple.

La Gobernación también ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública y el traslado hasta El Carmelo del secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño.

En el lugar se adelanta la evaluación de los daños ocasionados al radar, particularmente en los transmisores y la antena que prestan servicio al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Las autoridades mantienen las medidas de seguridad mientras avanzan las inspecciones para determinar el alcance de las afectaciones y las circunstancias del ataque.