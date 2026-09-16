Gobierno de De La Espriella designa fichas en la Cámara de Comercio de Bogotá para elegir presidente

El gobierno de Abelardo de la Espriella destapó sus fichas que lo representarán en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Expidió los decretos nombrando como miembros principales en representación al gobierno a Jaime Alberto Cabal (en reemplazo de José Orlando Rodríguez), Gregory Steven Schaller, uno de los promotores de firmas del movimiento Defensores de la Patria, (en reemplazo de Roberto Robles), Lewis Giovanni Grosso (en reemplazo de Marcela Morales) y Luis Alberto Arango (en reemplazo e Polo Ávila Navarrete)

Ellos son los cuatro representantes del Gobierno en la junta, de 12 en total que la conforman.

(Puede leer: Se mueve el sonajero para la CCB: Paloma Valencia estaría aspirando a la presidencia)

Jaime Alberto Cabal es el actual presidente del gremio de los comerciantes (Fenalco). También lideró Cotelco y Acopi.

Gregory Schaller es CEO de Schaller Tech, una empresa de muebles de lujo y es fundador de DesignLab. En su perfil señala que combina su herencia multicultural con arte, diseño y tecnología.

Lewis Giovanni Grosso es el Vicepresidente de distribución y ventas de seguros Allianz. Es abogado de la Universidad del Norte con especialización en Seguros de la Universidad Externado en Colombia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria aseguradora.

Luis Alberto Arango es administrador de Empresas del CESA. Empresario y Profesor de Matemáticas Financieras con más de 20 años de experiencia en el mundo empresarial y en la docencia universitaria y miembros de juntas directivas.

Sonajero para dirigir la CCB

Uno de los nombres que ha tomado más fuerza en las últimas semanas es el de este sonajero la exjefa de gabinete del presidente Duque, María Paula Correa.

También está el de Paloma Valencia la excandidata a la presidencia por el Centro Democrático y el nombre de Jorge Enrique Machuca López es un funcionario público, abogado y especialista, que actualmente se desempeña como gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca.

(Además: Empresas en Bogotá podrán recibir incentivos económicos: conozca cómo participar en la convocatoria)

La selección del presidente la hace la Junta Directiva con mayoría cualificada, y generalmente el presidente de turno, o sea Abelardo de la Espriella, impulsa un candidato a través de sus delegados en la Junta.