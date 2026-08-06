César Arias será el director de Crédito Público del MinHacienda en gobierno De la Espriella

César Arias será el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda en el Gobierno de Abelardo de La Espriella. Es decir, será el encargado de ejecutar la estrategia de endeudamiento del gobierno y el manejo de la Tesorería Nacional.

Él trabajó en esa área del MinHacienda durante el gobierno de Iván Duque. donde lideró la emisión de los primeros bonos soberanos verdes y sociales e implementó la Taxonomía Verde.

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Él es es profesional en Gobierno y Relaciones Exteriores de la Universidad Externado y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Es consultor internacional especializado en gestión de deuda pública, finanzas climáticas, financiamiento de infraestructura, y desarrollo de mercados de capitales para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C.

Antes de ello, fue director de investigaciones de Mercados Globales del Deutsche Bank Securities en Nueva York.

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¿Y quién estará a cargo del Presupuesto?

Conocimos que el Gobierno ha tenido acercamientos con Marcela Numa, quien suena para ocupar la dirección de Presupuesto Público Nacional. Ella también estuvo en ese cargo durante el gobierno de Iván Duque y en parte de este Gobierno.

Es ingeniera de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Ingeniería de Software de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.