SIC multa a Central Cervecera por presuntas fallas en campañas para hinchas de Millonarios

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa de $ 702 millones a Central Cervecera, por la campaña ‘Millas x Millos’, dirigida a hinchas de Millonarios, para ganar viajes a Brasil para ver a su equipo en el Maracaná, y ‘Bienvenida Azul’.

Los denunciantes señalan que hubo un cambio en la hora del concurso, fallas en el acceso oportuno a la boletería y en el proceso de canje de códigos.

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“La investigación se originó en tres denuncias y quejas presentadas por consumidores ante la SIC entre junio y julio de 2024: una por el cambio unilateral en la hora de cierre del concurso “Millas x Millos”, y dos por fallas en el acceso oportuno a la boletería y en el proceso de canje de códigos de la actividad “Bienvenida Azul”“, señaló la entidad de control.

La decisión no está en firme, por lo que la cervecera puede poner recursos de reposición y apelación.

Los hallazgos

La SIC afirmó que tras una solicitud de esa entidad, la empresa de cerveza certificó haber recibido 4.164 reclamaciones asociadas a la actividad “Bienvenida Azul”, de las cuales 205 correspondían a casos duplicados y 2.771 fueron confirmadas como acreedoras del beneficio; según informó, entregó 390 códigos adicionales y 3.004 boletas a los consumidores que las reclamaron.

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En el caso de la actividad “Bienvenida Azul” — dirigida a hinchas abonados del Club Millonarios F.C. y al público en general para acceder a boletas para un evento del equipo— afirmó que no se ejecutó en los términos ofrecidos en la publicidad.

“Numerosos consumidores no recibieron los códigos necesarios para tramitar sus entradas, recibieron boletas en una localidad distinta a la de su abono o, pese a haber cumplido todos los pasos exigidos, nunca llegaron a recibir ninguna entrada”, aseveró.

La entidad también determinó que, en las piezas publicitarias de las promociones “Millas x Millos” y “Bienvenida Azul”, la empresa “omitió incluir condiciones esenciales exigidas por la normativa, como el modo de participación, la vigencia exacta de la oferta y el número de incentivos disponibles para su entrega, información indispensable para que el consumidor pudiera tomar una decisión de compra informada”.