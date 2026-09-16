Gremios respaldan carta de Char a De la Espriella para que el Distrito tenga operación del Cortissoz

Algunos gremios económicos de Barranquilla y el Atlántico se sumaron a la solicitud que hizo el alcalde Alejandro Char al presidente Abelardo De la Espriella para que la ciudad pueda operar el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Andrés Delgado, presidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, propuso una empresa mixta entre la Alcaldía y la Gobernación para el manejo del Cortissoz.

“Es una decisión que también tiene que ver con Aerocivil. Lo mejor que se puede hacer es crear una empresa mixta con la Gobernación o la Alcaldía para poder manejar el Aeropuerto”, dijo.

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Por su parte, Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, pidió a la Aerocivil que esta propuesta sea aprobada y que el Distrito tenga todo el acompañamiento para garantizar que la ciudad tenga un buen aeropuerto.

¿Cuál es la propuesta?

El alcalde Alex Char ratificó al Gobierno de Abelardo De la Espriella la solicitud para que el Distrito opere el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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Se trata de la solicitud que ya la administración distrital le había hecho al Gobierno del expresidente Gustavo Petro, pero que nunca se tuvo respuesta alguna. La intención de la Alcaldía es que la ciudad pueda operar el lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

A través de sus redes sociales, el mandatario distrital manifestó que la ciudad sabe gestionar, invertir y, sobre todo, saber hacer que las cosas pasen.