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16 sep 2026 Actualizado 01:42

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Barranquilla

Universidad del Norte, la primera de América Latina en ingresar a ICCA

Se trata de la organización que agrupa a los principales actores del sector mundial de congresos y convenciones.

Universidad del Norte.

Universidad del Norte.(Thot)

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La Escuela de Negocios de la Universidad del Norte permitió que la institución pudiera ser la primera de América Latina en ingresar a la Internacional Congress and Convention Association, la organización que agrupa a los principales actores del sector mundial de congresos y convenciones.

“La vinculación, gestionada desde la Escuela de Negocios, la ubica como la primera institución académica de la región en integrarse a ICCAUni, la rama que ICCA lanzó en 2024 para conectar a las universidades con la industria a través de tres ejes: intercambio internacional, investigación aplicada y desarrollo de talento”, indicó la Universidad.

Esta afiliación le abre acceso a la Universidad a un listado de eventos proyectados a cinco años, a datos de consumo energético e impacto ambiental de cada uno y de esta manera, buscar subir la posición de Barranquilla en el ranking de destinos del ICCA.

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“En la medida en que hagamos más eventos, los mapeemos y los documentemos, podremos ir subiendo en ese ranking porque representamos a las universidades, y la academia genera muchos eventos internacionales que actualmente no se están documentando ni registrando”, dijo Camilo Mejía Reátiga, profesor del Departamento de Emprendimiento y Management y gestor del ingreso de Uninorte a la red.

Asimismo, la Universidad indicó que “de la membresía también se desprenden oportunidades de investigación conjunta y programas de formación con expertos de ICCA, en línea con la Escuela de Sostenibilidad en Turismo. Los primeros beneficiados serán los programas de la Escuela de Negocios, con miras a una futura concentración en turismo para Administración de Empresas y Negocios Internacionales, aunque Mejía no descarta que Contaduría, Relaciones Internacionales, Economía y programas de salud también se sumen. Para los estudiantes, la vinculación abrirá prácticas internacionales y participación en los capítulos regionales de ICCA”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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