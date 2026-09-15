Estudiante del SENA permanece en estado crítico tras ser arrollada por motociclista: esto se sabe

Melanie Grace Rodríguez continúa bajo atención médica luego de ser atropellada mientras se dirigía al Sena de la calle 30, donde estudia asistencia administrativa.

Su esposo, David Jaller, relató que el accidente ocurrió cuando ella intentaba cruzar una zona peatonal.

“Ella como normalmente lo hace todos los días se dirigía al Sena a estudiar. Ella iba a cruzar la carretera en la zona peatonal, habían dos buses en toda la mitad y le cedieron el paso. Cuando ya estaba llegando a la acera, una moto la impactó”, explicó.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Según el relato de la familia, la ambulancia llegó al lugar y trasladó a Melanie a la clínica La Victoria.

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Familia pide que conductor responda por lo ocurrido

David Jaller indicó que el conductor de la motocicleta no se ha presentado ante la familia y que actualmente buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

“La persona que se accidentó no se ha presentado como tal. Se presentó la mamá el día de ayer, estuvimos hablando con ella, pero nosotros simplemente queremos que respondan por lo que hizo”, afirmó.

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El esposo de Melanie señaló que ya fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía y que buscan establecer la responsabilidad del conductor.

Melanie ha sido sometida a cirugías y permanece sin despertar

La familia informó que el estado de salud de Melanie es delicado debido a las lesiones que sufrió tras el impacto.

“Le han hecho dos cirugías. Ella vino con un pulmón más grande que otro, tuvieron que drenar para sacarle líquido. Le hicieron una cirugía en el cerebro porque tenía coágulos grandes y también tuvo fractura de cráneo”, contó Jaller.

Según explicó, la paciente continúa bajo observación médica y aún no ha despertado.

“Ella tenía que despertar por sí sola, ya no tenía sedantes, pero no despertó. Estamos esperando los resultados de los exámenes que le realizaron”, manifestó.

Solicitan traslado a una clínica de mayor complejidad

La familia pidió a la EPS Sura gestionar el traslado de Melanie a una institución con equipos especializados para continuar su tratamiento.

“Estamos necesitando trasladarla a una clínica de alta complejidad porque el caso de Melanie es bastante delicado. No podemos estar llevándola y trayéndola nuevamente porque eso es jugar con la vida de ella”, afirmó.

Jaller explicó que el traslado se requiere por medio de la EPS, debido a que los recursos del SOAT estarían próximos a agotarse.

“Estamos buscando una clínica de mayor complejidad para que le puedan hacer todos sus procedimientos”, indicó.

Melanie y David tienen un hijo de tres años. La familia pide apoyo para lograr el traslado médico y que se esclarezcan las circunstancias del accidente.