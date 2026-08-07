Sectores hotelero y constructor ven oportunidades con el despacho presidencial en Barranquilla

Los gremios del turismo y de la construcción en el Atlántico aseguraron que la instalación de un despacho presidencial en Barranquilla podría convertirse en un importante impulso para la economía regional, al atraer mayor actividad institucional, incrementar la llegada de visitantes y fortalecer la inversión en infraestructura y proyectos urbanos.

El presidente de la Junta Directiva de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi, calificó la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, como una oportunidad para consolidar a Barranquilla como un centro de reuniones gubernamentales y de eventos de alcance nacional.

Según Muvdi, la presencia permanente de delegaciones del Gobierno Nacional, ministerios y entidades del Estado generará un mayor flujo de visitantes hacia la ciudad, lo que impactará positivamente la ocupación hotelera y el turismo de negocios.

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“Tenemos que aprovechar esta gran oportunidad para empezar a recibir todos los delegados del Gobierno, de todos los ministerios y las reuniones que se hagan aquí. Eso traerá más visitantes y abrirá la posibilidad de realizar eventos, congresos y muchas actividades”, afirmó.

El dirigente gremial indicó que ya comienzan a observarse señales positivas en el sector hotelero, con un incremento en la ocupación derivado de las primeras reuniones del Gobierno y de la dinámica que empieza a generarse alrededor del Centro de Eventos.

Asimismo, consideró que la decisión debería ir acompañada de inversiones estratégicas para la región, como mejorar la navegabilidad del río Magdalena y culminar las obras de conectividad vial entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, con el fin de fortalecer la competitividad del Caribe colombiano.

Por su parte, la gerente de Camacol Atlántico, Laura Restrepo, destacó que la iniciativa representa un paso hacia la descentralización del Estado y abre la posibilidad de construir un modelo de desarrollo más equilibrado para las regiones.

“Durante décadas gran parte de las decisiones del Estado se han concentrado en un solo territorio. Esta apuesta de descentralización abre la posibilidad de avanzar hacia un país con un desarrollo más equilibrado, donde las regiones asuman un papel cada vez más relevante”, señaló.

Restrepo sostuvo que Barranquilla cuenta con las condiciones para asumir ese nuevo rol, gracias a su economía dinámica, ubicación estratégica, infraestructura en crecimiento y un modelo de ciudad que, aseguró, ha demostrado resultados.

Desde la perspectiva del sector constructor, explicó que una mayor presencia institucional podría traducirse en una mayor demanda de vivienda, oficinas, locales comerciales, servicios y equipamientos, lo que dinamizaría toda la cadena de valor de la construcción.

La dirigente indicó que la expectativa del gremio es que este nuevo escenario fortalezca la confianza de los inversionistas, amplíe la actividad económica y contribuya a un crecimiento urbano planificado y sostenible en el Atlántico.

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