Aeropuerto José María Córdova aumentará su capacidad pasando de 11,5 a 17,5 millones de pasajeros

Recientemente, las autoridades de Medellín informaron que el Aeropuerto Internacional José María Córdova aumentará su capacidad anual de 11,5 a 17,5 millones de pasajeros. Las obras, que se ejecutarán en el terminal ubicado en Rionegro, Oriente de Antioquia, buscan responder al creciente flujo de turismo que posiciona a la capital paisa como uno de los destinos más atractivos de Colombia, tanto para visitantes nacionales como internacionales. Con estas intervenciones, el aeropuerto no solo crecerá en capacidad, sino que también mejorará significativamente en eficiencia, comodidad y seguridad.

“En días recientes, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, entidad descentralizada del Distrito de Medellín, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entes encargados de gestionar y garantizar el cumplimiento del contrato de concesión de la región Centro Norte del país, y Airplan S.A.S., como concesionario, firmamos el acta de inicio de las obras de optimización del aeropuerto Internacional José María Córdova”, comentó la gerente del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, Doris Montoya.

El proyecto contempla 26 intervenciones principales, entre las que destacan la ampliación de 24 módulos de check-in y la instalación de 18 kioscos de auto check-in. También incluye la modernización de la infraestructura de conexiones para atender 300 pasajeros más por hora, así como la habilitación de seis posiciones adicionales para estacionamiento de aeronaves.

Se destaca la moderna tecnología para la inspección de equipaje, que permitirá procesar hasta 1.000 maletas adicionales por hora. Asimismo, contará con una nueva sala de espera de 2.150 metros cuadrados con 750 sillas y seis puertas de embarque adicionales. En materia de seguridad, dispondrá de dos filtros nacionales que incrementarán la atención en 600 viajeros por hora; a estos se suma un filtro de seguridad internacional que elevará la capacidad a 720 viajeros por hora. Por último, se espera que cuente con seis equipos biométricos de control migratorio y siete módulos adicionales de migración.

La Administración Distrital, a través del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, confirmó una inversión de $164.000 millones, financiada en su totalidad con recursos propios del concesionario. Esta cifra materializa el compromiso de contar con una terminal aérea moderna y a la altura de las necesidades regionales.

¿Qué está pendiente?

Las autoridades pertinentes se encuentran avanzando en la gestión para la construcción de una segunda terminal y una segunda pista en el Aeropuerto José María Córdova, con el objetivo de consolidarlo como uno de los más importantes del país.