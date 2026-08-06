Paso de onda tropical genera fuertes lluvias en Córdoba: varias zonas están sin energía eléctrica

Montería

Las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este 6 de agosto serían el resultado de una onda tropical que estaría pasando por el departamento de Córdoba, según las autoridades ambientales. En medio de las condiciones climáticas, la empresa Afinia reportó fallas en el servicio de energía eléctrica en varios municipios.

“Se presentan lluvias con fuertes vientos y tormentas eléctricas en zonas de Córdoba, generando afectaciones a la línea y los circuitos Lorica 3 y 4, por lo que se encuentran sin servicio los municipios de Momil, Purísima y gran parte de la zona urbana de Lorica”, informó la empresa.

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“Asimismo, están sin servicio San Andrés de Sotavento, Chimá y los sectores rurales de los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano. Nuestro equipo técnico trabaja en la identificación y reparación de las fallas”, agregó.

Hasta el momento, Afinia indicó que ya se habría restaurado el servicio en el municipio de Momil.

Mientras, las autoridades mantienen monitoreo en los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.