“Tenemos todo dispuesto para Inspección y Vigilancia”: rector de Unicor a presidente De La Espriella

Montería

El rector de la Universidad de Córdoba (Unicor), Jairo Torres, respondió al fuerte pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien en su visita a la ciudad de Montería le advirtió que su tiempo en la institución se había acabado y que “no es digno” de ostentar el cargo que ha mantenido durante tres periodos consecutivos. El duro mensaje lo realizó en medio de la inauguración del Estadio de Béisbol Luis Nieto del barrio La Pradera.

“Decirle al señor Presidente que el rector es un doctor, que es licenciado en Ciencias Sociales de esta universidad, que es abogado de la Universidad del Sinú, que es especialista en Filosofía Política de la Universidad de Cartagena, que tiene una especialización en Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Pisa en Italia (…) Además, representa el Sistema de Universidades del Estado (…) Entonces, el rector de la Universidad de Córdoba no es un impresentable, es un ser humano que tiene dignidad y merece respeto”, sostuvo Torres.

Según el rector Torres, la Universidad de Córdoba ha estado sujeta a evaluaciones y aseguró que estarían a la espera de la visita del Ministerio de Educación, la cual fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 3 de octubre.

“En materia de transparencia y buen gobierno, el señor Presidente ha dicho que el Ministerio de Educación, Inspección y Vigilancia, va a venir hoy (5 de octubre), pues tenemos todo dispuesto para que nos podamos sentar con ellos y explicarles lo que ha sido la marcha de la Universidad de Córdoba, lo que hemos hecho, y que las reformas a ese estatuto se han realizado en el marco de la autonomía universitaria”, agregó.

En medio del fuerte pronunciamiento, el presidente De La Espriella dijo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar las denuncias contra el rector Jairo Torres. En ese sentido, el académico resaltó que “a mi condición de persona se le ha hecho ver o tratado de ver como si fuera el más grande delincuente que ha tenido este departamento, y creo que eso no es correcto. Como ciudadano también tengo derecho a la defensa, y cuando se me ha denunciado, pues me he defendido en las instancias que corresponden”.

Por lo pronto, la anunciada visita del MinEducación mantiene la expectativa en el departamento de Córdoba.