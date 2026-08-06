Ruta Buscadora completa tres días en Montería para fortalecer la búsqueda de desaparecidos
La capital de Córdoba tiene un registro que supera las 700 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado
Montería
La unidad móvil de la Ruta Buscadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue en el municipio de Montería con el fin de brindar atención integral, recibir solicitudes y hacer tomas de muestras genéticas a familiares de personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Durante los días 4 y 5 de agosto, la Ruta Buscadora estuvo en el Centro Verde, margen izquierda de Montería. Hoy, jueves 6 de agosto, se ubicará en el parque Simón Bolívar, al frente de la Catedral San Jerónimo de Montería desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
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“Montería es el segundo municipio de Córdoba con más personas dadas por desaparecidas por el conflicto armado. El universo de datos de la UBPD reporta 738 casos en la capital cordobesa”, informó la UBPD.
“Después de recorrer Tierralta, Valencia, Ayapel, Montelíbano, Planeta Rica y Montería, continuará luego por San Bernardo del Viento (8 de agosto), Santa Cruz de Lorica (9 y 10 de agosto) y cerrará en Sahagún (11 de agosto), antes de avanzar hacia Sucre”, agregó.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...