Intensifican controles en vías de Córdoba por semana de receso escolar

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Darío Montenegro, confirmó que más de 1.000 uniformados estarán desplegados en las vías del departamento durante la semana de receso escolar. El dispositivo articularía capacidades de vigilancia, tránsito, protección, inteligencia e investigación criminal, orientadas a prevenir delitos, fortalecer la convivencia y brindar seguridad en carreteras.

“Los uniformados realizan controles de velocidad mediante equipos tecnológicos y verificaciones preventivas para detectar el consumo de alcohol entre conductores. Estas acciones se complementan con puntos de control señalizados y acompañamiento a quienes se movilizan en automóviles y motocicletas, con el propósito de reducir los riesgos de siniestros y promover desplazamientos seguros durante la salida y el regreso de los viajeros”, detalló el uniformado.

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Actualmente, en el departamento se estaría implementando la campaña -No más excusas en la vía-, para sensibilizar a los conductores en esta sección del país, especialmente en el corredor Caucasia (Antioquia) - Planeta Rica (Córdoba).

“El diálogo directo con conductores y pasajeros permite reforzar recomendaciones sobre el uso del cinturón de seguridad y del casco, la atención al volante y el respeto por las señales de tránsito. La cercanía de los policías con la comunidad es fundamental para incentivar decisiones responsables en cada recorrido”, agregaron las autoridades.

Principales recomendaciones:

* No conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes ni sustancias que alteren las capacidades físicas o mentales.

* Utilizar correctamente el cinturón de seguridad y verificar que todos los ocupantes del vehículo lo porten.

* En motocicleta, utilizar siempre el casco de seguridad correctamente abrochado y los elementos de protección correspondientes.

* Respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y las indicaciones de las autoridades.

* Realizar pausas activas durante viajes prolongados y descansar adecuadamente antes de conducir, evitando manejar cuando se presente cansancio o sueño.

* No utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos que generen distracción mientras se conduce.

* Revisar antes de viajar el estado técnico y mecánico del vehículo, especialmente frenos, llantas, luces y niveles.

* Mantener una distancia de seguridad adecuada y evitar maniobras peligrosas o adelantamientos indebidos.

* Los adultos deben extremar las medidas de protección cuando viajen con niños, garantizando su ubicación y los sistemas de seguridad adecuados de acuerdo con su edad y tamaño.

Por su parte, el Ejército informó que 300 militares estarán desplegados en corredores que comprenden zonas de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

Controles de Ejército. Foto: prensa Ejército. Ampliar Controles de Ejército. Foto: prensa Ejército. Cerrar