Así serían distribuidos más $55.000 millones en proyectos para 12 municipios de Córdoba

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

Montería

El presidente Abelardo de la Espriella anunció cerca de $55.869 millones para proyectos relacionados con vías, infraestructura deportiva y educativa, saneamiento básico, salud y otras obras prioritarias.

Los municipios que contarían con asignación de recursos son Puerto Escondido, Purísima, Ayapel, Buenavista, San Carlos, Montelíbano, Chinú, San Antero, Canalete, Ciénaga de Oro, San Andrés de Sotavento y Chinú.

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Según el mandatario, los proyectos fueron socializados en el empalme territorial realizado el pasado 22 de julio en Montería, donde los alcaldes insistieron en que requerían del respaldo del Gobierno Nacional para lograr la materialización de las respectivas iniciativas.

Los proyectos serían los siguientes:

-Puerto Escondido: $7.677 millones para cancha sintética con graderías y zona de esparcimiento en el barrio Ciudad Futuro.

-Purísima: $7.439 millones para 200 soluciones sanitarias dirigidas a familias de la zona rural.

-Ayapel: $6.894 millones para placa huella en la vía que comunica las veredas La Salvadora, Matecaña y El Papayo.

-Buenavista: $6.058 millones para la construcción de un patinódromo y parque biosaludable.

-San Carlos: $5.751 millones para un muro de contención en gaviones en el arroyo Santa Rosa.

-Montelíbano: $5.153 millones para la tercera etapa de pavimentación en concreto de la vía al corregimiento Manizales.

-Chinú: $4.577 millones para unidades sanitarias destinadas a la población rural.

-San Antero: $3.200 millones para intervenir la infraestructura educativa de cinco colegios.

-Canalete: $2.993 millones para estación de bombeo y optimización del alcantarillado del casco urbano.

-Ciénaga de Oro: $2.621 millones para unidades sanitarias en viviendas que actualmente no cuentan con este servicio.

-San Andrés de Sotavento: $2.435 millones para la adecuación de tres puestos de salud y dotación biomédica para el Hospital San Andrés Apóstol.

-Chimá: $1.069 millones para la adecuación del puesto de salud de Corozalito.

Además, el presidente De la Espriella dijo que para contribuir con la recuperación económica de Córdoba se destinarán $380.000 millones para atender las zonas más impactadas por las inundaciones del pasado mes de febrero.

“Estos son recursos que sin duda les sirven a los cordobeses, pero que deberán ejecutarse con la mayor eficiencia y transparencia. Hoy podemos hacer una llave maravillosa con el alcalde de Montería, con el señor gobernador de Córdoba, con todos los alcaldes”, dijo el jefe de Estado.

Por su parte, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara sostuvo que “Córdoba recibe una gran noticia: $380.000 millones para avanzar en la recuperación de nuestro departamento después de la emergencia por el frente frío, recursos que nos permitirán seguir atendiendo a las familias y zonas damnificadas. Presidente Aberlardo De La Espriella, gracias por devolverle la dignidad a las regiones de Colombia, visitándolas, escuchando a su gente, y además llevando inversión, oportunidades y soluciones reales”.