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06 oct 2026 Actualizado 16:26

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Autoridades alertan por fuertes lluvias y riesgo de inundación en sectores de Montería

Según los pronósticos, se esperarían intensas precipitaciones durante los días 7 y 8 de octubre

Autoridades alertan por fuertes lluvias y riesgo de inundación en sectores de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Autoridades alertan por fuertes lluvias y riesgo de inundación en sectores de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Autoridades alertan por fuertes lluvias y riesgo de inundación en sectores de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.
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La Alcaldía de Montería hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y adoptar medidas preventivas ante el incremento de las lluvias durante esta semana en la ciudad y gran parte del Caribe colombiano.

“De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, una nueva onda tropical transitaría por el mar Caribe entre este miércoles (7 de octubre) y jueves (8 de octubre), mientras que la posible formación de un giro ciclónico en Centroamérica favorecería la persistencia de las precipitaciones hasta mediados del fin de semana”, detalló la administración municipal.

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“Para Montería, este escenario podría traducirse en varios episodios de lluvia, algunos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de tormentas eléctricas y posibles rachas fuertes de viento. Los modelos meteorológicos estiman acumulados de lluvia entre 120 y 140 milímetros durante la semana, un volumen que podría favorecer encharcamientos severos e inundaciones puntuales, especialmente en sectores bajos y zonas que históricamente han presentado mayor vulnerabilidad durante temporadas de lluvias”, agregó.

Tras lo expuesto, las autoridades indicaron que se mantiene especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y se emiten las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

  • Evitar arrojar residuos a calles, canales y desagües.
  •  Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por fuertes vientos.
  • Evitar transitar por zonas inundadas durante aguaceros intensos.
  • Mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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