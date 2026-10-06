“Necesitamos un colegio”: estudiantes de Puerto Escondido al presidente Abelardo de la Espriella

Montería

La comunidad estudiantil de la Institución Educativa San Luis de Sevilla, en zona rural de Puerto Escondido, Córdoba, envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella para que apoye la construcción de un nuevo colegio. Hace más de dos años vienen recibiendo clases en aulas improvisadas elaboradas con las láminas de zinc que quedaron de la anterior institución, la cual se vio afectada por un fenómeno natural que originó grietas en paredes y suelo.

“Presidente, estamos pidiendo un colegio nuevo. Hace más de dos años que no tenemos institución, estamos en malas condiciones. Nos pasaron para este lugar provisionalmente, pero se está cayendo. Sufrimos mucho por el barro, el polvo, algunos se han enfermado y tienen gripa. El baño de los hombres está arruinado, no tenemos casi nada”, expresaron voceros de los estudiantes.

Por su parte, un vocero de la comunidad de San Luis de Sevilla sostuvo que “en nombre de nuestros estudiantes y nuestros docentes queremos hacer un llamado de auxilio, por favor, no permitamos que los chicos y docentes sigan trabajando y sigan recibiendo clases en estas condiciones”.

El rector de la Institución Educativa San Luis de Sevilla, Didier Lloreda, ha insistido en que la actual situación es una clara violación al derecho a la educación. Asegura que las condiciones “no son dignas para atender a cerca de 300 estudiantes”.

Pese a que existe una decisión judicial que obliga a priorizar el caso, los procesos aún son lentos por parte la Alcaldía de Puerto Escondido y la Gobernación de Córdoba. Ambos entes fueron consultados por este medio, pero aún no se han obtenido respuestas frente al tema.

Este es el mensaje que compartió la comunidad a través de las redes sociales del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Eddy Garcés.