ESSMAR denuncia afectación a la infraestructura del acueducto en la vía Taganga

Desde la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., se informa que, en la línea de distribución del Tanque 2000, ubicada en la vía que conduce a Taganga, fue identificada una fuga de agua ocasionada, presuntamente, por la perforación de la tubería por parte de terceros.

Según la entidad, al momento de presentarse el daño, la red se encontraba en funcionamiento, por lo que una intervención no autorizada puede ocasionar fugas, daños en la infraestructura y afectar el servicio de agua que reciben las comunidades.

Ante esta situación, el equipo técnico y operativo de la Empresa procedió a suspender la operación en el sector y a realizar las maniobras necesarias para controlar la salida de agua y evitar que el daño genere mayores impactos sobre la infraestructura.

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Como consecuencia, se presenta una afectación temporal en la continuidad del servicio para los habitantes del barrio Nacho Vives. Mientras tanto, la ESSMAR adelanta las labores correspondientes para reparar el daño y restablecer la operación en el menor tiempo posible.