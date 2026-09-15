Hoteleros piden trato diferencial en energía y bajar impuesto de alumbrado mientras cambia la norma

Cotelco Magdalena reiteró su preocupación por el impacto de los costos de energía en la hotelería de Santa Marta y pidió avanzar en medidas que permitan reducir esta carga, mientras el Gobierno Nacional y la CREG definen un posible tratamiento diferencial para el sector.

El presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García, explicó que las condiciones del Caribe generan un comportamiento particular en el consumo energético de los hoteles, debido principalmente a las altas temperaturas y a las variaciones en la ocupación turística.

“El servicio de energía representa uno de los componentes de mayor incidencia en los costos de operación. Necesitamos buscar la manera de bajar esos costos”, señaló Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.

El dirigente gremial también respaldó el llamado realizado por el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, para que se reconozcan las condiciones particulares de la región Caribe frente al consumo de energía.

Mientras se define el alcance de las medidas nacionales, Cotelco propone una alternativa desde el ámbito distrital, que el alcalde evalúe presentar ante el Concejo un proyecto de acuerdo para reducir la tarifa del impuesto de alumbrado público que pagan los usuarios de Santa Marta.

En el caso del sector hotelero, Cotelco señala que actualmente se aplica una tarifa del 10 % sobre el consumo liquidado de energía eléctrica por este concepto.

“Mientras el Gobierno Nacional toma la decisión de modificar esta resolución de la CREG, a nivel local se puede avanzar con la voluntad del señor alcalde y con el apoyo del Concejo Distrital”, afirmó García.

Según el gremio, una reducción del impuesto permitiría aliviar los costos que enfrentan hogares, comerciantes, industriales y establecimientos hoteleros de la ciudad.

Cotelco insistió además en que el consumo energético de los hoteles está directamente relacionado con la ocupación y con servicios indispensables como climatización, refrigeración, cadena de frío, alimentos y bebidas, congresos y convenciones.

El gremio anunció que continuará haciendo seguimiento a las decisiones de la CREG y a las gestiones que se adelanten en Santa Marta para buscar medidas que permitan reducir los costos de operación y mantener la competitividad del sector turístico.