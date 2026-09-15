Ideam prevé lluvias y tormentas eléctricas en Magdalena durante esta semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, prevé lluvias de variada intensidad en Magdalena durante esta semana, con mayor posibilidad de actividad eléctrica hacia el jueves y viernes.

De acuerdo con el pronóstico, este martes 15 de septiembre se esperan lluvias dispersas en Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, condiciones que también se mantendrían durante el miércoles 16.

Lluvias aumentarían hacia el jueves

Para el jueves 17, el Ideam mantiene el pronóstico de lluvias en Magdalena y la Sierra Nevada, en medio de un escenario de mayor actividad atmosférica en diferentes sectores del Caribe.

El organismo señala que el tránsito de una onda tropical favorecerá un incremento de las precipitaciones y podría estar acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte del país.

Atención a tormentas eléctricas

Para el viernes 18, el pronóstico contempla tormentas eléctricas en la región Caribe, incluyendo a Magdalena, Cesar y La Guajira.

El Ideam también mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en diferentes cuencas de las regiones Caribe y Magdalena-Cauca, por lo que recomienda especial atención en zonas cercanas a ríos y quebradas ante eventuales aumentos de los niveles de agua.