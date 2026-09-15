Migración Colombia expulsó de Santa Marta a dos ciudadanos venezolanos

Migración Colombia realizó en Santa Marta la expulsión de dos ciudadanos venezolanos, quienes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta la frontera con Venezuela, en el departamento de La Guajira.

Uno de los extranjeros fue identificado como Isael Velásquez Barrios, quien, de acuerdo con la información suministrada por Migración Colombia, había cumplido una condena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta.

El segundo ciudadano, identificado como Maikel Jiménez, registraba medidas correctivas por comportamientos relacionados con el riesgo para la vida e integridad de las personas, entre ellos el porte de armas cortopunzantes o elementos similares.

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Luego de las verificaciones migratorias y administrativas correspondientes, la autoridad determinó la expulsión de ambos ciudadanos del territorio colombiano, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Migración Colombia señaló que estos procedimientos hacen parte de los controles que se adelantan en Santa Marta para verificar la situación de ciudadanos extranjeros y contribuir a las condiciones de seguridad y convivencia.