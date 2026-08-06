Golpe a la estructura criminal de ‘El Mesa’ en Bogotá

Autoridades de Bogotá lideradas por la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de siete integrantes de la banda ‘El Mesa’, presuntamente dedicados al tráfico de estupefacientes y homicidios en Bogotá.

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En un primer resultado contra la estructura delincuencial de “El Mesa”, con injerencia criminal en los barrios Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol, fueron capturados siete de sus integrantes, entre ellos alias “Barbas” presunto administrador, se encargaba de recaudar el dinero producto del tráfico de estupefacientes y de su distribución. Tiene anotaciones por los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar, uso de documento falso y falsedad personal.

Alias “Oso”, señalado como jefe de sicarios y responsable de la logística de la organización, registra cinco anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, amenazas, lesiones personales, homicidio y constreñimiento ilegal.

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Alias “Vives”, de 21 años, cumplía funciones como sicario. Por su parte, alias “Liz”, alias “La Abuela” y alias “Tomás” se desempeñaban como dosificadores y almacenaban estupefacientes y armas en sus residencias. Finalmente, alias “Eliecer” era el encargado de almacenar armas de fuego y de modificar armas traumáticas. Obtenían rentas criminales semanales cercanas a los 100 millones de pesos.

Durante estos operativos fueron incautadas 3.200 dosis de marihuana, 1.145 dosis de base de coca, 2.000 unidades de papel para cigarrillo, 600 papeletas tipo Ziploc, 156 cápsulas de clorhidrato de cocaína, 45 cartuchos calibre 5.56, 7 grameras, 6 tarjetas SIM,tres celulares, un arma de fuego traumática y un cuaderno con registros contables relacionados con la actividad ilícita.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria a seis de ellos, luego de que se allanaran a los cargos, mientras que uno quedó en libertad al no registrar antecedentes judiciales.