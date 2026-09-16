El 16 de septiembre se podría definir medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva

Villa de Leyva

Este miércoles 16 de septiembre a las 4 de la tarde se definirá la apelación presentada por la defensa del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, contra la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta el pasado 20 de mayo. Gamboa permanece detenido desde el 7 de mayo y fue trasladado recientemente por orden del presidente, Abelardo de la Espriella de una guarnición militar a la cárcel Picota de Bogotá.

El alcalde, Víctor Gamboa es investigado por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción en una investigación relacionada con presuntas exigencias de una coima de 112 millones de pesos para la ampliación de la licencia de construcción de un proyecto de la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.

En otro proceso la fiscalía investiga al alcalde como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al nombrar supervisor de maquinaria amarilla a Javier Alexánder Múnevar González, hermano de la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González.

En este proceso recientemente en la audiencia de acusación, el abogado del alcalde solicitó un principio de oportunidad, ocho meses después de no haber aceptado los cargos.