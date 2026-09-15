Puente La Rusa en Miraflores reclama una intervención definitiva del Invias

El puente La Rusa, una de las principales conexiones viales de Miraflores con municipios de la provincia de Lengupá, permanece en una situación de deterioro que genera preocupación en las autoridades locales. Según la alcaldesa Ledy Vera, la infraestructura presenta problemas desde hace aproximadamente año y medio y las intervenciones realizadas hasta ahora no han representado una solución definitiva. Actualmente, uno de los carriles permanece completamente cerrado.

La mandataria señaló que hace cuatro meses se realizó una intervención de mitigación, pero la calificó como una medida paliativa que no permitió resolver el problema estructural. Vera, explicó que la administración municipal ha venido reportando la situación durante más de un año y que espera los resultados de estudios especializados que permitan determinar las acciones necesarias sobre el puente.

La preocupación también está relacionada con el papel que cumple esta estructura para la movilidad regional. La alcaldesa, advirtió que por el puente se movilizan habitantes de Miraflores, Páez, Berbeo, San Eduardo y Campohermoso, además de quienes necesitan desplazarse hacia Tunja. La mandataria señaló que un eventual colapso tendría consecuencias especialmente delicadas para el acceso al Hospital Regional de Miraflores.

Ese centro asistencial es considerado por la alcaldesa como un punto de referencia para la provincia, con atención a más de 30.000 usuarios de la región. Leidy Vera, alcaldesa de Miraflores, sostuvo que una afectación mayor del puente podría impedir el tránsito de ambulancias y generar dificultades para la atención de pacientes. La administración municipal espera que el Invías defina los estudios y los recursos para intervenir la estructura antes de que se presente una emergencia mayor.