Volcamiento de bus en Duitama dejó 12 personas lesionadas y trasladadas al hospital

El accidente ocurrió cuando el bus de servicio público de la empresa Transtundama se volcó en la Ruta 11 / Foto: Defensa Civil Duitama.

Duitama

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de este martes 15 de septiembre en Duitama dejó 12 personas trasladadas al Hospital Regional del municipio, luego del volcamiento de un bus de servicio público de la empresa Transtundama S.A., que cubría la Ruta 11, proveniente de la vereda La Trinidad.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Oficina Asesora de Planeación para la Gestión del Riesgo de Desastres, el incidente ocurrió hacia las 3:40 de la tarde, mientras que el reporte a las líneas de emergencia se recibió aproximadamente a las 4:10 p. m.

Tras conocerse la emergencia, se activó el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y se desplegó un operativo para atender a las personas involucradas.

César Augusto Tibaduiza Colmenares, apoyo técnico de la Oficina Asesora de Planeación para la Gestión del Riesgo de Desastres de Duitama, afirmó que al lugar fueron enviadas seis ambulancias y equipos de diferentes organismos de socorro.

“Al recibir el reporte sobre las tres y cuarenta de la tarde se realiza la activación del sistema municipal de gestión de riesgo de desastres, a donde se acude con seis ambulancias de Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y de una empresa privada”.

El funcionario indicó que también participaron en la respuesta operativa otros recursos de atención de emergencias, entre ellos una ambulancia del consorcio BTS, para garantizar la valoración y traslado de los afectados.

En total, el operativo contó con 24 rescatistas, dos máquinas de bomberos y seis ambulancias, con la participación de la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, BTS e IPS SAIT.

12 pacientes fueron trasladados al Hospital Regional

Según el balance preliminar actualizado a las 5:10 de la tarde, 12 personas fueron atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas al Hospital Regional de Duitama para su respectiva valoración médica.

Tibaduiza Colmenares confirmó que, pese a la magnitud del accidente y al volcamiento del automotor, no se presentaron víctimas fatales.

“Asimismo se dio la atención de 12 pacientes, los cuales fueron valorados y trasladados hacia el Hospital Regional del municipio de Duitama. No se reportan animales afectados ni personas muertas pese al volcamiento del bus”.

El funcionario también precisó que el siniestro involucró únicamente al vehículo de servicio público y que no se reportó la participación de otros automotores.

“Adicionalmente no se involucró ningún otro vehículo en este accidente de tránsito. No se reportan animales afectados ni personas muertas pese al volcamiento del bus”.

Mientras los organismos de socorro adelantaron las labores de atención y evacuación, agentes de la Secretaría de Tránsito de Duitama realizaron la inspección y el levantamiento de la escena.

Las causas que provocaron el volcamiento permanecen bajo investigación técnica por parte de las autoridades competentes, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué originó el accidente.