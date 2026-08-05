Un adulto mayor murió en un incendio forestal en zona rural en Neira, Caldas

Caldas

El primer caso sucedió en la vereda El Guineo, en Neira (Caldas), donde un hombre de 70 años falleció en medio de un incendio de capa vegetal que se presentó en aquel lugar. Según reportan los organismos de socorro, luego de controlar las llamas, hallaron el cuerpo calcinado en un cañaduzal, al parecer, era un trabajador de una una finca que ayudaba a apagar las llamas.

El segundo caso se reportó cerca al sector Cerro de Monserrate, en Aguadas (Caldas), donde al parecer, personas inescrupulosas prendieron fuego a un costado de la vía, pero este se salió de control afectando la vegetación del área. Jorge Iván Nieto, comandante de bomberos de Aguadas entrega el reporte oficial.

Le puede interesar: Un hombre señalado de abusar sexualmente de una adulta mayor en Caldas es enviado a prisión

“Manos criminales prendieron fuego en la parte baja del cerro produciendo un conato de incendio de gran proporción, el cual casi alcanza a subir al alto. La situación fue atendida por dos vehículos y 16 unidades bomberiles, el fuego se apagó en la madrugada del miércoles 5 de agosto. Se quemaron, aproximadamente, 3 hectáreas de tierra boscosa; se desconocen las intenciones de este caso”.

En este reciente hecho, no se reportaron personas heridas. Estos dos casos, se suman a los ocurridos recientemente en Pácora, Victoria y La Dorada.