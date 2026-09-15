La Defensoría del Pueblo compartió el panorama de Colombia en “Riesgos de criminalizar la migración”

Colombia

La Defensoría del Pueblo participó en el evento “Más allá de la criminalización: transformando la gobernanza migratoria” realizado en Suiza en el marco del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la participación de diferentes entidades internacionales.

La charla “Más allá de la criminalización: transformando la gobernanza migratoria” realizada en Suiza también generó conciencia sobre los riesgos de asociar la migración irregular con la criminalidad, ya que dicha asociación podría generar la exclusión, exponiendo a las personas migrantes a redes de tráfico, trata, y debilita su acceso a la justicia y a servicios esenciales.

La situación en Colombia

En el país ocurren diferentes dinámicas relacionadas con el traslado de personas de manera interna. De acuerdo con las cifras de Migración Colombia con fecha corte en enero del 2026, más de 2.840.000 personas de nacionalidad venezolana residen en el país y el 82% de la población se encuentran como migrantes regulares.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo contempla cinco componentes para poder evaluar y orientar la situación de las personas en estas condiciones, como por ejemplo: monitoreo y prevención, vigilancia y protección, iniciativa legislativa, promoción y divulgación, y articulación interinstitucional e internacional.

Del mismo modo, la entidad resaltó el trabajo desarrollado en el Darién y otras zonas de frontera, mediante el Programa de Defensores y Defensoras Comunitarios y las Estrategias Integrales de Intervención Territorial, para llevar el registro de los riesgos que enfrentan las personas en movilidad regular y la prevención sobre posibles crisis humanitarias.

Estas dinámicas derivadas de la migración regular requieren políticas de integración a largo plazo.

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Alternativas a la detención migratoria

Durante el encuentro los participantes encontraron un punto en común, la criminalización de la migración no reduce los flujos migratorios de las personas, sino que las lleva hacia rutas peligrosas generando mayor exposición a la trata, la explotación y la detención arbitraria de personas por parte de los organismos de control.

Por otra parte fue señalada la necesidad de invertir en alternativas comunitarias efectivas de los derechos humanos, con el propósito de avanzar hacia una gobernanza migratoria autónoma, con presencia territorial y capacidad de articulación regional.

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los estados y organismos internacionales con los casos de migración externa, para garantizar condiciones seguras en la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil, respaldar el monitoreo territorial de las instituciones nacionales de derechos humanos y asegurar la participación efectiva de las personas en movilidad humana en la construcción de las políticas que las afectan.

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