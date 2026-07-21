Ocho implicados en caso Lili Pink no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía

Almacén Lili Pink e imagen de referencia de capturado. Fotos: Tomada de las redes sociales de Lili Pink / Getty Images

Durante la audiencia de imputación de cargos en el caso Lili Pink en el Juzgado 10 Penal de Control de Garantías, ocho empresarios que son investigados por la presunta red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando, no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Según el ente acusador, los investigados habrían participado en una red de contrabando por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Los investigados son: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, quienes son considerados por el ente acusador como indiciados.

Este proceso sigue en etapa de imputación, mientras la Fiscalía expone las pruebas que sustentan sus argumentos, por su parte, las defensas de los implicados mantienen su posición en la que dicen que no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades penales.