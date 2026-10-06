No conozco la razón: Santiago Daza, joven expulsado de un vuelo a Atlanta en aeropuerto de Bogotá
Santiago Daza aseguró que lo hicieron bajar del vuelo por no ceder su asiento a otro pasajero.
Santiago Daza, joven expulsado de un vuelo a Atlanta en aeropuerto de Bogotá
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Santiago Daza, pasajero que denunció haber sido desembarcado de un vuelo de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional El Dorado (Ruta Bogotá - Atlanta), en Bogotá, después de tener una discusión con miembros de la tripulación por un cambio de asiento y por grabar parte de la situación con unas gafas con cámara, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló del incidente.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...