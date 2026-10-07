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07 oct 2026 Actualizado 11:49

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La historia de Hamás y el camino hacia el ataque del 7 de octubre

Miles de muertos, heridos y desplazados en Medio Oriente tras la guerra entre Hamás e Israel.

La historia de Hamás y el camino hacia el ataque del 7 de octubre

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Adriana Moreno

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Este miércoles se cumplen tres años del ataque que Hamás llevó a cabo contra Israel, asesinando a más de 1.200 personas, y que derivó en la ofensiva israelí contra la franja de Gaza por tierra y aire, que acumula más de 74.000 asesinados.

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