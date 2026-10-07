El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La historia de Hamás y el camino hacia el ataque del 7 de octubre

Este miércoles se cumplen tres años del ataque que Hamás llevó a cabo contra Israel, asesinando a más de 1.200 personas, y que derivó en la ofensiva israelí contra la franja de Gaza por tierra y aire, que acumula más de 74.000 asesinados.

Escuche la crónica completa aquí: