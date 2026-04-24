La Alianza Verde fijó siete ejes y que respaldan a Iván Cepeda a la Presidencia

La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde definió siete ejes programáticos que se convierten en la base política para respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda de manera oficial.

El documento, elaborado por una comisión interna de la colectividad y avalado previamente por el aspirante, fue aprobado con una amplia mayoría: 34 votos a favor, tres en contra y una abstención.

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Entre los principales lineamientos se destacan la lucha contra la pobreza, el combate a la corrupción, la construcción de un acuerdo nacional para impulsar reformas estructurales, la defensa de la Constitución, la no reelección y la garantía de idoneidad en el ejercicio de la función pública.

Fuentes del partido aseguraron que “este acuerdo recoge los consensos programáticos necesarios para avanzar hacia una eventual alianza política”, aunque advirtieron que “la decisión definitiva sobre el respaldo dependerá de las instancias directivas de la colectividad”.

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Con este paso, el Partido Alianza Verde consolida la hoja de ruta programática que podría traducirse en su apoyo oficial a Cepeda en la contienda presidencial.