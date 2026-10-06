Gremios alertan por falta de conectividad en el Cauca: “Estamos perdiendo lo que habíamos ganado”

El Cauca sigue sufriendo problemas de conectividad, una problemática que afecta al sector económico en una época clave marcada por la semana de receso escolar, el puente festivo del 12 de octubre y el XXIV Congreso Gastronómico de Popayán, uno de los principales acontecimientos turísticos, culturales y económicos del segundo semestre en la Ciudad Blanca, que se realizará entre el 22 y el 25 de octubre.

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Actualmente, el Cauca sigue en alerta amarilla por emisiones de gases de volcán Puracé. Y al tiempo Avianca no reinicia sus frecuencias, teniendo en cuenta que es la aerolínea que moviliza la mayor cantidad de viajeros y que concentra el 80% de la operación hacia la capital caucana.

La situación genera alarma entre hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes y viajeros, que temen que la falta de conectividad aérea termine afectando la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Es por esta razón que en el programa 6AM W de Caracol Radio habló Julián Torres Sarria, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial de Cauca.

¿Cómo está sintiendo el impacto el sector empresarial y económico?

“Queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que está ocurriendo en materia de conectividad, tanto aérea como terrestre, principalmente el tema de la conectividad aérea, dado que una de las líneas aéreas principales como Avianca en este momento no tiene reanudadas las rutas después de la alerta naranja. Entonces, esta es una situación que afecta tanto el puente festivo de octubre, la semana de receso, y tal vez uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad de Popayán, que es la versión número veinticuatro del Congreso Gastronómico de Popayán”, indicó el líder gremial.

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¿Cómo están manteniendo los empleos?

“Es un reto gigante para el departamento del Cauca y esto preocupa porque el Cauca ha hecho un ejercicio muy importante a nivel productivo porque el departamento se sostiene gracias a la formalidad y gracias a los sectores económicos que actualmente sostienen la economía del departamento, principalmente agrícola, pero la vía panamericana y la conectividad aérea representa un hito importante para consolidar la competitividad regional”.

¿Hay respuesta por parte de las aerolíneas?

“Como Consejo Gremial Empresarial del Cauca solicitamos a través de derecho de petición a la aeronáutica civil, la claridad sobre lo que va a ocurrir, o si tienen alguna respuesta oficial de la aerolínea, para nosotros es muy importante recuperar no solamente la conectividad, sino mantener lo que veníamos haciendo a lo largo de los últimos años, donde el movimiento de pasajeros, según las cifras origen destino de esta de esta fuente, pues venían creciendo alrededor del 20%. Ahorita en este semestre seguramente eso va a tener unas afectaciones importantes en tanto en la caída como en la conectividad que toca buscar rutas alternas”.

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