Exportaciones de Boyacá cayeron 45,3 % en agosto y mantienen alta dependencia del sector minero

Jacinto Pineda, de la ESAP, advirtió sobre la concentración del 95,5 % de las ventas externas en productos mineroenergéticos.

Boyacá

La caída de las exportaciones de Boyacá en agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025 marca un fuerte retroceso para el departamento, pese al crecimiento acumulado durante los primeros ocho meses del año.

Las exportaciones de Boyacá registraron una caída del 45,3 % durante agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con las cifras reveladas por el DANE. El dato contrasta con el comportamiento acumulado entre enero y agosto, periodo en el que las ventas externas del departamento crecieron un 2,7 %, aunque por debajo del incremento nacional, que fue del 11,3 %.

Jacinto Pineda Jiménez, director de Investigaciones de la ESAP, explicó que la mayor preocupación está en el comportamiento registrado durante agosto, luego de varios meses con una tendencia diferente.

“Las exportaciones de Boyacá, cuando se compara agosto de 2025 con agosto de 2026, cayeron un 45,3 %. Ahora, cuando comparamos de enero a agosto, las exportaciones en Boyacá han crecido un 2,7 %, mientras que en el país lo hicieron en un 11,3 %”, señaló.

El académico advirtió que la economía exportadora del departamento mantiene una alta dependencia de los productos mineroenergéticos, que representan el 95,5 % de las exportaciones. El 4,5 % restante corresponde a productos no mineroenergéticos, entre ellos los del sector agropecuario, agroindustrial, industrias básicas, industria liviana y maquinaria y equipos.

Según Pineda, esta concentración también se refleja en los principales productos que vende Boyacá al exterior. Los coques y semicoques representan el 66,1 % de las exportaciones, seguidos por las piedras preciosas con el 26 %, las hullas con el 3,6 %, las frutas frescas con el 1,6 % y las flores con el 1 %.

“Seguimos siendo un departamento que depende básicamente de coques y semicoques y piedras preciosas”, afirmó, quien consideró necesario fortalecer las políticas de promoción y diversificación de la oferta exportadora.

Pineda también señaló que, pese a los esfuerzos realizados por las últimas administraciones departamentales para buscar nuevos mercados y productos, los resultados todavía no son suficientes para reducir la dependencia de los sectores mineroenergéticos.

En el contexto nacional, las exportaciones de Boyacá tienen una participación de apenas el 0,08 %. Sin embargo, el académico destacó que la reducción registrada en agosto sí tiene un impacto para las empresas del departamento y representa menores ingresos para el sector productivo.

Ante este panorama, Pineda planteó la necesidad de fortalecer la política internacional relacionada con el carbón y, al mismo tiempo, avanzar en la diversificación de las exportaciones para que Boyacá pueda disminuir su dependencia de los productos mineroenergéticos.