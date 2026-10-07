Tribunal de Boyacá decreta pérdida de investidura del concejal Germán Páez de Chiquinquirá

El presidente del Concejo, Camilo García, aclaró que se trata de una decisión de primera instancia.

Chiquinquirá

El Tribunal Administrativo de Boyacá decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del concejal de Chiquinquirá Germán Páez Arenas, tras determinar que incurrió en una causal de incompatibilidad al integrar la junta directiva del Frigorífico Chiquinquirá S.A. mientras ejercía como cabildante.

El presidente del Concejo de Chiquinquirá, Camilo García, explicó en Caracol Radio que la corporación conoció la decisión judicial, aunque aclaró que todavía estaba pendiente la notificación oficial al Concejo.

“Sí salió en el Tribunal Administrativo de Boyacá, en Sala Plena, el pasado 14 de septiembre, una decisión que determinó la pérdida de investidura del concejal”, señaló, quien insistió en que se trata de una decisión de primera instancia y que se debe esperar el desarrollo del proceso.

Según el presidente del Concejo, la situación se originó porque Germán Páez hizo parte de la junta directiva del Frigorífico de Chiquinquirá mientras desempeñaba su cargo de elección popular. “Fue miembro, como presidente y vicepresidente, de la junta directiva del Frigorífico de Chiquinquirá mientras estaba ejerciendo como concejal”, explicó.

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La decisión del Tribunal establece que Páez Arenas tuvo una participación efectiva y continua en la junta directiva e incluso ejerció funciones como vicepresidente, presidente y gerente encargado. La Sala determinó que esta situación configuró el elemento objetivo de la causal de incompatibilidad establecida en el artículo 45, numeral 3, de la Ley 136 de 1994.

Uno de los aspectos determinantes para el Tribunal fue la participación accionaria del municipio de Chiquinquirá en el Frigorífico, correspondiente al 18,62 %. Según la sentencia, esta participación hace que la empresa tenga naturaleza de sociedad de economía mixta y forme parte del sector descentralizado del municipio.

“Hay que tener en cuenta cuál fue el problema: la Alcaldía, como tal, el municipio, tiene una participación en esta empresa de economía mixta. Tiene una participación del 18,6 % dentro del Frigorífico y eso es lo que genera la inhabilidad”, manifestó.

El Tribunal también analizó el componente subjetivo de la conducta. En este punto, la Sala señaló que no encontró demostrado que el concejal hubiera actuado con dolo, es decir, que tuviera pleno conocimiento de la incompatibilidad y que deliberadamente hubiera decidido mantenerse en esa situación.

Sin embargo, determinó que sí existió culpa grave, debido a que Páez Arenas conocía su vinculación con el Frigorífico y, según el fallo, omitió el deber de diligencia de informarse y asesorarse sobre las consecuencias jurídicas de esa participación frente al régimen de incompatibilidades de los concejales.

García también destacó este aspecto de la decisión y señaló que, de acuerdo con lo conocido hasta el momento, “no fue algo que el concejal quisiera hacer de manera deliberada, sino que se presentó, al parecer, por desconocimiento de la norma”.

El presidente del Concejo aclaró además que todavía no se pueden tomar decisiones definitivas frente a la curul de Páez Arenas, debido a que el fallo no está en firme. “También hay que dejar claro que esta es una decisión de primera instancia. Hay que esperar qué decisión toma el concejal; me imagino que acudirá a la segunda instancia”, afirmó.

Sobre los tiempos del proceso, García indicó que el concejal tendría un plazo para presentar los documentos y recursos correspondientes una vez surtida la notificación. “Yo creería que estaríamos hablando de unos tres meses. Depende de qué tan rápido se muevan las cosas, pero considero que podrían ser aproximadamente tres meses para que salga la decisión de segunda instancia”, explicó.

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En caso de que la decisión sea confirmada en segunda instancia, Germán Páez perdería su curul en el Concejo de Chiquinquirá. Frente al eventual reemplazo, García explicó que se deberá revisar el mecanismo correspondiente debido a que en las elecciones hubo una alianza entre el partido Mira y el Partido de la U.

“El concejal perdería su curul y simplemente seguiría el siguiente candidato de la lista. Hay que revisar esto porque ese partido también hizo una alianza al momento de la candidatura. Estaban unidos el partido Mira y el Partido de la U”, explicó.

Por ahora, el Concejo Municipal de Chiquinquirá está a la espera de la notificación formal y del desarrollo de la segunda instancia para establecer si la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá queda en firme.