Buscan reactivar la minería de carbón en Boyacá con nuevos mercados y menos trabas para el sector

Se plantean medidas para agilizar trámites, fortalecer la formalización y apoyar a pequeños mineros.

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Yamit Noé Hurtado, anunció una serie de gestiones encaminadas a reactivar el sector carbonífero del departamento, luego de una reunión con el viceministro de Minas y Energía, Luis Madriñan, en la que participaron empresas dedicadas a la producción y comercialización de carbón.

Hurtado explicó que durante el encuentro se revisaron las dificultades que enfrenta actualmente el sector, especialmente relacionadas con la comercialización y las exportaciones.

“Estuvimos revisando, sobre todo, varios temas. Uno de ellos fue la comercialización y la legalización del carbón”, señaló, quien agregó que también se analizaron las posibilidades de abrir nuevamente mercados internacionales para la producción de Boyacá.

Según el representante, entre los destinos que se están explorando están Indonesia, Europa, Estados Unidos y China, mercados en los que existe una importante demanda de carbón coquizable.

“En estas líneas, sobre todo el carbón coquizable es el más apetecido por los mercados internacionales. La idea es que el carbón térmico sea el que cobije el mercado nacional”, explicó.

El congresista señaló que esta estrategia también busca garantizar el suministro de carbón para las plantas de generación eléctrica y para las industrias que utilizan este mineral como materia prima.

“La idea es que el carbón térmico sea el que cobije el mercado nacional, no solamente para las térmicas y termoeléctricas, como las de Paipa, sino también para industrias que utilizan carbón”, indicó.

Hurtado también se refirió a las dificultades que actualmente tiene el sector para encontrar mano de obra y aseguró que este es uno de los asuntos que deberá ser abordado dentro de la estrategia de reactivación.

“Estaba hablando precisamente con los gremios mineros y van a estar encontrando unas dificultades, porque hay pocos trabajadores que se quieran medir al tema minero”, manifestó.

Otro de los asuntos planteados durante la reunión fue la necesidad de fortalecer la actividad de los pequeños productores y mineros artesanales. De acuerdo con el representante, se busca mejorar la asistencia técnica y avanzar en procesos de formalización.

“La asistencia técnica y la promoción de los mineros artesanales también se haga de una forma importante, que obviamente se han tenido en cuenta, también se ayuden a formalizar para tener mayores posibilidades de trabajo, menores riesgos y, obviamente, generar estándares para una comercialización competitiva”, explicó.

El congresista también anunció que se plantearon medidas para reducir los tiempos de los trámites que actualmente afectan al sector, especialmente a los productores de carbón coquizable.

“Lo mismo el plan de choque de la regulación, orientación y reducir los tiempos y flexibilización de los trámites de la actividad que han tenido muchas dificultades, sobre todo los coquizables”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que quedaron planteadas mesas de trabajo con el Ministerio de Minas y la ANLA para revisar las dificultades y buscar alternativas que permitan agilizar los procesos.

Además, reveló que desde el Gobierno nacional se analiza la posibilidad de regionalizar el Ministerio de Minas, con una oficina en Boyacá que permita articular el trabajo con la Agencia Nacional de Minería y las autoridades ambientales.

“Van a generar una regional en Boyacá del Ministerio de Minas. La van a unir con la Agencia de Minas y la ANLA para poder estudiar precisamente cada territorio del departamento”, afirmó.

Hurtado agregó que el viceministro de Minas y Energía tendría previsto visitar Boyacá antes de finalizar el año para conocer directamente las condiciones del sector.

“Él quiere no solo hablar con el gremio en región, sino también visitar algunas empresas mineras, ir a los socavones, hablar con ellos directamente para ir recogiendo información y, sobre eso, mirar rutas adecuadas para el trabajo”, explicó.

El representante consideró que estas acciones podrían marcar el inicio de una recuperación del sector carbonífero en el departamento.

“Me parece que la reactivación ya de la minería de carbón es inminente. Ya comienza su crecimiento, su desarrollo y esperemos que sea una buena distribución y, obviamente, un aporte que se le genere a las térmicas para no generar los apagones que de pronto en su momento alcanzaron a tocarse en la mesa”, dijo.