Cinco presuntos integrantes de ‘Los Polacos’ fueron judicializados por hurtos a viviendas en Boyacá

Los procesados no aceptaron los cargos y cuatro de ellos fueron enviados a un centro carcelario.

Sogamoso

Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura y judicialización de cinco personas que serían integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Los Polacos’, señalado de cometer hurtos a residencias en los municipios de Duitama y Sogamoso, Boyacá.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones se originaron a partir de las denuncias de cuatro ciudadanos y de diferentes actividades de policía judicial que permitieron establecer la presunta participación de los señalados en hechos registrados desde noviembre de 2025.

Los capturados fueron identificados como Maicol Giraldo Bejarano, Leonel Alexander Aguilar Espinel, Yesica Tatiana Molina Murillo, Luis Estiven Hernández Vargas y Juan Camilo Duque Rivero. Las detenciones se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por la Policía Nacional en Sogamoso.

Según el ente investigador, los integrantes de esta estructura delincuencial seleccionaban previamente las viviendas y verificaban que estuvieran desocupadas. Mientras algunos permanecían en los alrededores para advertir sobre la presencia de las autoridades, otros esperaban en vehículos para facilitar la huida.

Una vez confirmaban que los residentes no se encontraban en los inmuebles, presuntamente ingresaban utilizando diferentes mecanismos, entre ellos el acceso por paredes y techos, además de forzar puertas, ventanas y cerraduras.

La Fiscalía estima que, mediante estas acciones, el grupo habría conseguido apropiarse de dinero y objetos de valor por cerca de 2.000 millones de pesos. Los ingresos a las viviendas también habrían generado daños materiales.

Durante las audiencias, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Ninguno de los señalados aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, Maicol Giraldo Bejarano, Leonel Alexander Aguilar Espinel, Yesica Tatiana Molina Murillo y Luis Estiven Hernández Vargas deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Entre tanto, Juan Camilo Duque Rivero recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.