Veolia asegura continuidad del suministro de agua en Tunja durante el fenómeno de El Niño

Tunja

Ante el Concejo Municipal de Tunja, Veolia Aguas de Tunja presentó su plan de contingencia para enfrentar las condiciones generadas por el fenómeno de El Niño y garantizar la continuidad del servicio de acueducto en la capital boyacense.

La empresa aseguró que la ciudad cuenta actualmente con capacidad operativa para mantener el caudal requerido, mediante la combinación del Embalse Teatinos, como fuente de abastecimiento superficial, y el sistema de pozos profundos, que permite respaldar la operación ante posibles reducciones en la disponibilidad de agua.

Uno de los componentes del plan es el control de presiones y la sectorización de la red de distribución. Según explicó Veolia, el sistema está dividido en 26 sectores hidráulicos independientes, dotados de macromedición permanente y válvulas reguladoras automáticas.

Esta tecnología permite aumentar o disminuir de manera controlada la presión de acuerdo con los horarios de mayor o menor consumo, con el propósito de reducir las fugas y prevenir daños en las tuberías.

Otro de los aspectos contemplados es la respuesta ante eventuales dificultades en el suministro de energía eléctrica. La compañía informó que ha previsto escenarios de racionamiento del 30 % y 50 %, para los cuales se contempla el uso de generadores en plantas, estaciones de bombeo y pozos profundos.

Nuevas fuentes de abastecimiento

Veolia también informó que, en coordinación con la Alcaldía de Tunja, se adelantan los trámites para la construcción del pozo Fuente III y la reposición del pozo Estadio, como parte de las acciones para fortalecer la capacidad hídrica de la ciudad.

A esto se suma el proyecto Nueva Fuente de Abastecimiento La Copa, para el cual la administración municipal continúa las gestiones relacionadas con la concesión de aguas. Esta iniciativa es considerada una de las principales alternativas para garantizar el suministro de agua de Tunja a largo plazo.

Vigilancia de la línea de aducción

Dentro del plan también se contempla el fortalecimiento de la vigilancia de la infraestructura que conduce el agua desde el Embalse Teatinos hacia la ciudad.

Para ello, Veolia señaló que se buscará una articulación con las entidades que hacen parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre ellas el Ejército y la Policía, con el propósito de prevenir afectaciones y evitar la extracción ilegal de agua para usos diferentes al abastecimiento de Tunja.