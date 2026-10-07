Claustro de San Agustín seguirá como sede del Humboldt y será restaurado en Villa de Leyva

El Gobierno anunció una intervención para fortalecer el museo y crear espacios de investigación y divulgación.

Villa de Leyva

El Claustro de San Agustín, en Villa de Leyva, seguirá siendo la sede del Instituto Alexander von Humboldt, luego de que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reiterará su decisión de entregar de manera permanente este histórico inmueble a la entidad dedicada a la investigación y conservación de la biodiversidad.

Durante el anuncio, el ministro Fabio Arjona destacó la importancia de este espacio, donde el Instituto Humboldt mantiene desde la década de los 90 importantes colecciones biológicas que incluyen ejemplares de especies, tejidos, semillas y sonidos del patrimonio natural colombiano.

“Estuvimos reunidos con el gobernador de Boyacá y reiteró su decisión de entregar a perpetuidad este hermoso monumento que es el Claustro de San Agustín, donde funciona el Instituto Alexander von Humboldt”, señaló.

Arjona explicó que el propósito es que el lugar no sea únicamente un museo de historia natural convencional, sino que se convierta en un espacio que articule la ciencia con el arte y la cultura, acercando el conocimiento sobre la biodiversidad a la ciudadanía.

El funcionario anunció además que se proyecta una intervención integral para restaurar el claustro y adecuar nuevos espacios para la investigación y divulgación científica.

“Haremos una intervención para restaurar totalmente este hermoso claustro y además generar un espacio de reflexión, de exposición, de encuentro de la biodiversidad con la gente, incluso un laboratorio para manejar todo el tema de las colecciones y la curaduría de lo que es este hermoso museo”, agregó.