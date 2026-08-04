Recicladores protestan frente a la Corte Constitucional: están en contra del nuevo marco tarifario

Bogotá D.C

Cientos de recicladores de oficio llegaron frente a las instalaciones de la Corte Constitucional y del Palacio de Justicia, en el centro de la capital, para manifestar su inconformismo con el nuevo marco tarifario de aseo.

Los manifestantes llegaron a las 5 de la mañana de este martes 4 de agosto a ese punto e indicaron que se quedarán hasta que alguien escuche sus reclamos.

Magda Barinas es una líder del gremio de los recicladores en Bogotá y compartió con Caracol Radio las razones por las que bloquean la calle 12 con carrera Séptima.

“No se está reconociendo nuestro trabajo histórico. Solo nos van a reconocer el 50% del trabajo que nosotros hacemos, que nos van a pagar por tonelada aprovechada pero nos ponen cargas que no las va a cubrir el costo de la tarifa. Van a acabar las organizaciones pequeñas a nivel nacional, que hay unos monopolios que se quieren apoderar del trabajo histórico de las organizaciones pequeñas”, señaló Barinas.

Denunció que hay presunta “corrupción” en la expedición del nuevo marco tarifario por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y el Ministerio de Vivienda.

“Nunca había pasado, el nivel de corrupción que hay y de agilidad que hay de nombrar un ministro ad hoc solo para que firme unos marcos tarifarios”, indicó.

Ahora lo que piden los recicladores es el acompañamiento de un magistrado de la Corte Constitucional para que escuche las inconformidades del gremio con esta nueva medida de aseo.

“El magistrado el 17 de julio dijo que si había necesidad se citaba a una audiencia pública para estucharnos, él quería ver si había inconformidades porque efectivamente no son las dos organizaciones con las que se ha sentado el Ministerio a negociar”, agregó Magda.

Los recicladores permanecerán frente a la Corte hasta que los atiendan y se cambien los marcos tarifarios, que según indican, ha tenido más de 57 mil observaciones y no están claras.