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04 ago 2026 Actualizado 17:42

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Descartan presencia de explosivos del ELN el municipio de Chaguaní en Cundinamarca

El gobernador Rey aseguró que no hay presencia activa de ningún grupo GAO en el departamento.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey descartó presencia de explosivos en el lugar donde fue abandonado un cilindro con letreros y bandera alusiva al ELN en el municipio de Chaguaní, en la vereda Montefrío.

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“El mismo ya fue revisado por el equipo Antiexplosivos de la @PoliciaCMarca y no contiene trazas de material explosivo en su interior; inclusive, se encuentra completamente vacío y no tiene ningún tipo de cableado”, dijo Rey.

El mandatario departamental aseguró que en los últimos 12 meses han ocurrido cinco casos similares y además descartó la presencia activa de algún grupo armado en el departamento.

“Hay casos similares en diferentes lugares del departamento, todos con el mismo modus operandi, asociados a estrategias de delincuencia común, con el objetivo de intimidar a la ciudadanía con fines extorsivos. Según información de la Brigada Trece del Ejército, NO existe ninguna estructura activa de este GAO en el departamento", agregó.

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Así mismo, el mandatario departamental indicó que le pidió al Gaula de las diferentes fuerzas acercamientos con la población cercana a este sector para que puedan atender cualquier denuncia de extorsión al respecto de manera inmediata, así como proceder con la investigación y dar con la desarticulación de estas bandas.

“Aumentaremos el control territorial en la ruralidad dispersa que conecta este corredor con el Magdalena Medio”, dijo el gobernador.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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