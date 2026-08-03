INVÍAS inició operación de vías de Devimed sin prestar servicio de ambulancia, grúa ni carro taller

Oriente de Antioquia

El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) inició la operación del corredor vial que administró durante más de dos décadas la concesión Devimed, por ahora, no contará con servicios de ambulancia, grúa ni carro taller para atender las emergencias de los usuarios.

Estos servicios hacían parte de las obligaciones contractuales de la concesión que finalizó el pasado 31 de julio y que no corresponden a las funciones del INVÍAS una vez asumió la administración de la infraestructura.

Emergencias serán atendidas con apoyo de las autoridades

Cualquier incidente que se registre en el corredor será atendido mediante la articulación con la Policía de Carreteras, los organismos de socorro, las autoridades de tránsito y las administraciones municipales de la región.

El corredor, de 172,5 kilómetros, pasó oficialmente a operación del INVÍAS desde el 1 de agosto, luego de la reversión adelantada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El corredor conecta ocho municipios del Oriente

La infraestructura beneficia de manera directa a cerca de 450.000 habitantes de Guarne, Rionegro, Marinilla, El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.

Durante la concesión fueron ejecutados 68,12 kilómetros de segundas calzadas, tres túneles en el corredor Medellín–Santuario, 105,5 kilómetros de vías mejoradas y rehabilitadas, además de 11 puentes peatonales y tres intercambios a desnivel.

Adicionalmente, con recursos excedentes del proyecto se desarrollaron obras complementarias en Rionegro, La Ceja y Guarne, con inversiones cercanas a 250.000 millones de pesos