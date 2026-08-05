El Encuentro de Infraestructura EI26 comienza hoy en Medellín

Medellín

La Cámara Colombiana de Infraestructura hará este 5 y 6 de agosto el Encuentro EI26, el cual estará bajo diez ejes temáticos para pensar, analizar, discutir y aprender sobre los desafíos y oportunidades de este sector.

Los conferencistas

Son dos días de este evento que tendrá a 5 conferencistas internacionales como Nikki Greenberg, referente global en tendencias tecnológicas, y Giovanni Stella, ex CEO de Google Colombia.

También estarán 20 conferencistas nacionales como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; la presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo Castro, y el secretario de Infraestructura de Antioquia, Sebastián Castaño Gómez.

La agenda temática

Los temas que se abordarán durante estos dos días del encuentro girarán alrededor de la transformación digital, logística y competitividad, innovación, transporte masivo y férreo, smart cities o ciudades inteligentes, energía, drenaje urbano, perspectivas de país, inteligencia artificial y concesiones.

Conferencias

Uno de los encuentros académicos será el panel sobre Perspectivas de País con la presidencia de Corficolombiana, la gerencia general de EPM y la presidencia de Odinsa.

En otro espacio se abordará el impacto de las concesiones viales en Antioquia; la experiencia del Metro de Panamá; las soluciones de drenaje urbano sostenible de la Oficina de Resiliencia Urbana de México; el avance del Metro de la 80 y los nuevos corredores del Metro de Medellín; y el panorama de la energía en Colombia.

Impacto en la infraestructura

El Distrito de Medellín y la Gobernación de Antioquia adelantan inversiones por $17 billones entre 2024 y 2027 en obras de transporte, educación, espacio público, deporte y seguridad.

Inversión que genera riqueza

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, el sector es determinante para el crecimiento económico del país, debido a que “cada peso invertido en obras civiles genera $2,25 en productividad, $2,46 en salarios y $4,90 en impuestos, y cada billón de pesos invertido crea cerca de 28.000 empleos en la economía, de los cuales alrededor de 1.600 son directos”.

Producto interno bruto

El año anterior, la infraestructura permitió un crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país de un 2,7 por ciento y las proyecciones que se tienen para este 2026 ascienden a un 2,8 por ciento.

Según los análisis que hace la Cámara Colombiana de la Infraestructura, “aumentar la inversión en infraestructura en apenas 0,5% del PIB anual podría sumar 0,8 puntos porcentuales de crecimiento económico y reducir el desempleo en 0,6 puntos y la pobreza en 0,5 puntos”.

Conferencias de este miércoles

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentará los proyectos de infraestructura que actualmente se adelantan en la capital antioqueña.

Posteriormente, se hablará de las perspectivas de país con la presidente de Corficolombiana, el gerente general de EPM y el presidente de ODINSA.

La mañana terminará con las conferencias sobre las tendencias emergentes en infraestructura, el proyecto del Metro de Panamá y las soluciones de drenaje urbano sostenible.

Esta tarde se hablará del impacto de las concesiones viales, la tecnología aplicada a la movilidad y la transformación del transporte masivo de Bogotá.

Conferencias de este jueves

Este 6 de agosto, se presentarán los proyectos de infraestructura para Antioquia, las prioridades del sector, el valor de la infraestructura en la era de la Inteligencia Artificial, el panorama de la energía en Colombia, el Metro de la 80 y la vida como un videojuego, a propósito de las ideas disruptivas de negocio.