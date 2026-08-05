Mujer murió tras caer en su camioneta desde un parqueadero en la Loma de Los Bernal, Medellín

Medellín, Antioquia

Una mujer de 29 años murió en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en un conjunto residencial del sector Loma de Los Bernal, en la comuna 16 (Belén) de Medellín, luego de que la camioneta que conducía atravesara el muro del parqueadero y cayera al vacío.

La víctima fue identificada como Verónica David Tuberquia, quien perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto.

La camioneta cayó varios pisos

El accidente ocurrió en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, ubicado en la calle 8 con carrera 85F.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer acababa de llegar al lugar junto con su esposo y se disponía a estacionar una camioneta Foton Tunland modelo 2025 cuando, por causas que son materia de investigación, aceleró el vehículo, impactó el muro del parqueadero y cayó al vacío desde varios pisos de altura.

Tras el fuerte impacto, la camioneta quedó completamente destruida y terminó volcada, mientras que la conductora falleció en el sitio.

Movilidad investiga las causas

Unidades de la Secretaría de Movilidad de Medellín y de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cuerpo e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De manera preliminar, una de las hipótesis apunta a una posible pérdida de control del vehículo durante la maniobra de parqueo, aunque serán las autoridades las que determinen oficialmente las causas de este hecho.